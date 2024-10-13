Fоtо: Valsts policija

Сотрудники Рижского восточного управления Государственной полиции устанавливают личность человека, изображенного на фотографиях, сообщает представитель полиции Лина Багдоне.

Если вы располагаете информацией, которая поможет выяснить личность и местонахождение этого мужчины, Госполиция призывает звонить по телефону 67086802 или 110.

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