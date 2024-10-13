Сотрудники Рижского восточного управления Государственной полиции устанавливают личность человека, изображенного на фотографиях, сообщает представитель полиции Лина Багдоне.
Если вы располагаете информацией, которая поможет выяснить личность и местонахождение этого мужчины, Госполиция призывает звонить по телефону 67086802 или 110.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь