В начале сентября Курземский районный суд рассмотрел уголовное дело и приговорил к тюремному заключению трех мужчин за преступления в отношении трех несовершеннолетних девушек, сообщили порталу Delfi в Генеральной прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, упомянутые мужчины принуждали двух пострадавших несовершеннолетних к оральному сексу, а двое обвиняемых также их насиловали. Кроме того, один из обвиняемых совершил действия сексуального характера с одной из несовершеннолетних путем физического контакта с телом пострадавшей.

Также один из обвиняемых размещал объявления на интернет-порталах о предоставлении услуг сексуального характера, прикрепляя к ним снимок лица одной из несовершеннолетних и ее обнаженную фотографию. В объявлениях было указано имя пользователя в приложении Snapchat, номер телефона девочки и адрес электронной почты обвиняемого. Для получения согласия несовершеннолетней девушки на оказание платных сексуальных услуг мужчинам обвиняемый регулярно давал ей наркотические вещества и угрожал.

Обвиняемый связывался с мужчинами, договаривался о времени и месте предоставления услуг. Таким образом, обвиняемый, руководствуясь корыстными мотивами, с целью эксплуатации завербовал и заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, то есть осуществлял торговлю людьми.

Также упомянутый мужчина обвиняется в краже. Он, угрожая ножом и физической расправой, украл у одной несовершеннолетней мобильный телефон, а имущество, принадлежащее другой потерпевшей, украсть не удалось, поскольку она оказала сопротивление. Один из обвиняемых поддерживал эти действия.

Приговором Курземского районного суда один из обвиняемых, который во время совершения преступлений был несовершеннолетним, был признан виновным в торговле людьми, изнасиловании, сексуальном насилии и краже. Он приговорен к лишению свободы на девять лет и пробационному надзору на пять лет. Второй обвиняемый приговорен к семи годам и шести месяцам тюрьмы и пробационному надзору на пять лет. Он осужден за изнасилование, сексуальное насилие и пособничество в краже. В свою очередь, третий обвиняемый за сексуальное насилие приговорен к шести годам и восьми месяцам тюрьмы и пробационному надзору на три года.

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