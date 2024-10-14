Курземский окружной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, который оштрафовал "поющего полицейского" Николая Пузикова на 6200 евро за разглашение и передачу полицейской информации коллегам по шоу-бизнесу.

Полное решение окружного суда будет доступно 28 октября. Его можно будет обжаловать в Верховном суде.

Николай Пузиков обвинялся по ст. 329 Уголовного закона Латвии — то есть за разглашение закрытой информации, не являющейся конфиденциальной, секретной или совершенно секретной, если это было совершено должностным лицом, которое было предупреждено о неразглашении информации или которое, согласно закону, несет ответственность за сохранность информации.

За это преступление УЗ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до года, или краткосрочного лишения свободы, или пробационного надзора, общественных работ, или денежного штрафа.

Ранее уже сообщалось, что два года назад Бюро внутренней безопасности (IDB) возбудило уголовное дело в отношении должностного лица Рижского регионального управления полиции за разглашение частному лицу закрытой информации, не являющейся гостайной.

В ходе досудебного расследования IDB установило, что Пузиков воспользовался информационными системами, предназначенными для исполнения служебных обязанностей, получил сведения об известном ему лице, находящемся в розыске, и полученную информацию передал указанному физическому лицу. В результате разглашения этих сведений было затруднено получение доказательств.

В связи с этим инцидентом к Пузикову были применены меры, не связанные с лишением свободы, включая временный запрет на выполнение определенных должностных обязанностей.

Как сообщала Latvijas avīze, инспектор Огрского участка полиции Пузиков сообщил рэперу о том, что тот объявлен в розыск. У музыканта были подозрения, что его хотят объявить в розыск, поэтому он обратился к коллеге по цеху, имеющему доступ к подобной информации, чтобы тот проверил его подозрения. В итоге, полицейский передал ему закрытую информацию, таким образом дав возможность подготовиться к процессуальным действиям, чтобы вместе с адвокатом самостоятельно явиться к следователю на допрос.

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