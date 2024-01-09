Рижский городской суд приговорил "поющего полицейского" Николая Пузикова к крупному штрафу за разглашение и передачу полицейской информации коллегам по шоу-бизнесу.

Полная версия приговора будет доступна 16 января, его можно будет обжаловать в окружном суде.

Николай Пузиков обвинялся по ст. 329 Уголовного закона Латвии — то есть за разглашение закрытой информации, не являющейся конфиденциальной, секретной или совершенно секретной, если это было совершено должностным лицом, которое было предупреждено о неразглашении информации или которое, согласно закону, несет ответственность за сохранность информации.

За это преступление УЗ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до года, или краткосрочного лишения свободы, или пробационного надзора, общественных работ, или денежного штрафа.

Ранее уже сообщалось, что два года назад Бюро внутренней безопасности (IDB) возбудило уголовное дело в отношении должностного лица Рижского регионального управления полиции за разглашение частному лицу закрытой информации, не являющейся гостайной.

В ходе досудебного расследования IDB установило, что должностное лицо воспользовалось информационными системами, предназначенными для исполнения служебных обязанностей, получило сведения об известном ему лице, находящемся в розыске, и полученную информацию передало указанному физическому лицу. В результате разглашения этих сведений было затруднено получение доказательств.

В связи с инцидентом полицейский временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. В соответствии с Уголовным законом, разглашение закрытой информации сотрудник полиции может быть осужден на 1 год лишения свободы, также ему может грозить краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

По данным издания, инспектор Огрского участка полиции Пузиков сообщил рэперу о том, что тот объявлен в розыск. У музыканта были подозрения, что его хотят объявить в розыск, поэтому он обратился к коллеге по цеху, имеющему доступ к подобной информации, чтобы тот проверил его подозрения. В итоге, полицейский передал ему закрытую информацию, предоставив таким образом подготовиться, чтобы вместе с адвокатом самостоятельно явиться к следователю на допрос.

Как отмечает издание, рэпер подозревается в предоставлении фальшивых сертификатов о вакцинации против Covid-19. За это музыкант получал в качестве вознаграждения 750 евро. При этом, 350 евро он оставлял себе, а остальная сумма делилась между другими участниками "бизнеса", включая дипломированную медсестру. Свою вину в содеянном музыкант категорически отрицает и не признает.

Николай Пузиков получил титул "поющего полицейского" в 2010 году после победы на конкурсе SEB muzikālā banka 2010.

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