По мнению прокурора, полтора года реального лишения свободы руководителю общества Gribu palīdzēt bēgļiem Иеве Раубишко, которая обвиняется в организации незаконного пересечения границы, удержат других лиц от совершения подобных преступлений.

В начале октября в Латгальском районном суде проходили дебаты по делу Раубишко, в ходе которых прокурор попросил приговорить волонтерку к одному году и шести месяцам лишения свободы по обвинению в организации незаконного пересечения границы группой лиц.

Прокурор Ирина Кудрявцева-Дилба указала, что согласно Уголовному закону, при определении вида наказания учитываются характер совершенного уголовного правонарушения, причиненный вред, а также личность виновного, а при определении меры наказания учитываются смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Преступное деяние было направлено против порядка процедур в сфере пересечения государственной границы Латвии. По мнению прокурора, важно подчеркнуть, что Латвия является форпостом Евросоюза в борьбе не только с нелегальной миграцией, но и с любыми другими проявлениями трансграничной организованной преступности.

По мнению прокурора, инкриминируемые Иеве Раубишко действия можно охарактеризовать как особо опасные и вредные, поскольку они были осуществлены в период, когда на основании распоряжения Кабинета министров в четырех самоуправлениях была объявлена ​​чрезвычайная ситуация в связи с гибридными атаками, организованными Беларусью в сфере нелегальной миграции.

Кудрявцева-Дилба считает, что подобные действия фактически способствуют и поддерживают реализуемую Беларусью гибридную угрозы, дестабилизируют правопорядок и создают существенную угрозу интересам общества и национальной безопасности.

Таким образом, наказание за совершенное деяние должно быть таким, чтобы удерживать лиц от занятия такой преступной деятельностью и способствовать выполнению превентивных задач. Иными словами, приговор должен быть таким, чтобы и другие лица были убеждены в необходимости соблюдать закон и воздерживаться от совершения уголовных правонарушений.

Смягчающих обстоятельств в отношении Иевы Раубишко прокурор не констатировал, однако было установлено отягчающее обстоятельство - преступление было совершено во время чрезвычайной ситуации.

Кроме того, ссылаясь на решение Сената Верховного суда по другому делу, прокурор заявила, что определение непропорционально мягкого приговора, основанное только на оценке сведений, положительно характеризующих личность, не достигнет цели - наказать виновного за совершенное уголовное правонарушение, поскольку в таком случае виновное лицо не будет подвергаться воздействию наказания и связанным с ним ограничениям в той мере, в какой это соответствовало бы характеру совершенного уголовного преступления и причиненному ущербу.

Следующее заседание по этому делу назначено на 30 октября. В этот день подсумой Иеве Раубишко будет предоставлено последнее слово. Приговор же суд в Резекне планирует вынести 31 октября.

В январе прошлого года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких сирийцев, которые длительное время находились возле латвийско-белорусской границы, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Упомянутые люди несколько раз пересекли границу Латвии и Беларуси с целью попросить убежища, но были перенаправлены обратно на территорию Беларуси.

После того, как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении упомянутых соискателей убежища - не высылать их с территории Латвии и обеспечить едой, водой, одеждой, медпомощью и временным жильем, - Раубишко вместе с членом организации Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилсом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться в исполнении решения суда, а также в том, что граждане Сирии получат необходимую гуманитарную помощь.

По факту этих действий был начат уголовный процесс, а Раубишко впоследствии обвинили в организации незаконного пересечения границы группой лиц.

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