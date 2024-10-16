В Ирландии вынесен приговор 33-летней Николь Бреннан, признанной виновной в немотивированном убийстве гражданина Латвии Юриса Викторова. Об этом сообщает новостной портал Baltic – Ireland.ie.

Судья Центрального криминального суда Пол МакДермот указал, что у многодетной матери, которая раньше была возлюбленной Викторова, не было мотива для убийства. Все свидетельства говорят о том, что они хорошо ладили, и женщина испытывала к Юрису только позитивные эмоции.

Как уже сообщалось ранее, Викторов был убит вечером 10 февраля 2022 года во время домашней вечеринки. На месте преступления полиция сразу же задержала двух подозреваемых — мужчину примерно в возрасте 30 лет и Николь Бреннан. Известно, что женщина находилась в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Однако уже на следующий день их отпустили без предъявления обвинений. В ходе расследования 20 июля 2022 года женщину арестовали повторно, после чего против нее выдвинули обвинения в убийстве.

Согласно материалам дела, Викторов находился в постели со своей подругой Брендой, когда в их комнату в поисках сигарет вошел новый спутник жизни Николь Бреннан. Следом за ним зашла и Николь, которая что-то сказала мужчине, затем метнула в сторону постели нож. Никого не задев, нож упал на пол. В это время Николь вошла в комнату, подняла его и нанесла Викторову удар в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался.

Изначально судья приговорил подсудимую к 12 годам лишения свободы, однако учитывая раскаяние виновницы преступления и другие факторы, итогом стали 9 лет заключения. При этом последние 12 месяцев отложены на два года с условием, что Бреннан будет хорошо себя вести, сотрудничать со службой пробации, решать свои проблемы с зависимостями и в случае необходимости проходить лечение.

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