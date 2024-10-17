Полиция Киля (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) в минувший вторник задержала в районе порта 45-летнего гражданина Латвии, который разыскивался полицией. Теперь ему также будет предъявлено обвинение и в подделке документов.

По данным немецких СМИ, латвиец прибыл в Киль из Клайпеды на пароме Aura Seaways. Мужчина разыскивался по выданному ранее ордеру на арест. При проверке он предъявил паспорт и латвийские водительские права.

Полицейские сразу же распознали черты, позволяющие предположить, что документы являются подделкой. Проверка в европейской системе регистрации водительских прав показала, что у 45-летнего мужчины нет действующих латвийских водительских прав.

По данным федеральной полиции, задержанный признался, что купил поддельные водительские права в Риге.

Следствие по делу продолжается. Теперь латвийцу будут предъявлены обвинения и в подделке документов.

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