По информации Государственной пограничной службой, три нелегалки, задержанные во время масштабной погони под Айзкраукле, попросили убежища в Латвии.

Женщины, две из которых во время преследования получили огнестрельные ранения, представились гражданками Сомали. Однако эта информация еще проверяется.

В настоящее время иностранки помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе. Решение о предоставлении убежища должно вынести Управление по делам гражданства и миграции.

Как уже сообщалось ранее, 8 октября Госполиция совместно с Государственной пограничной службой провели под Айзкраукле операцию по перехвату нелегалов и их перевозчиков.

Злоумышленники стилизовали микроавтобус под полицейскую машину, нанеся на нее необходимую маркировку, а также прикрепив автомобильный номер. Полиции пришлось применить оружие.

В Госполиции сообщили, что утром 8 октября в результате операции задержаны десятки нелегалов, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу, и курьеров. К 16.35 полиция и пограничники задержали 46 человек. 42 нелегала в тот же день были возвращены обратно в Беларусь, откуда они прибыли в нелегальном порядке. Также задержаны два возможных организатора преступления, один из которых - гражданин Беларуси, второй - гражданин Украины.

Глава Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс сообщил, что преследование нелегалов началось у границы, в Силене. В результате погони пострадали четверо нелегалов, находившихся в микроавтобусе.

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