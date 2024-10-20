В субботу, 19 октября, в Риге возле шоссе Даугавгривас сгорел садовый домик площадью 25 квадратных метров, в результате чего погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В 10.40 в ГПСС поступил звонок о том, что горел двухэтажный жилой дом площадью 320 кв.м. При тушении огня один из пожарных получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Также поступил звонок в Броцени Салдусского края, где в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома загорелось хозтовары площадью полтора квадратных метра. С балкона горящей квартиры с помощью спасательной маски спасли человека. Еще 12 человек эвакуировались из здания до прибытия пожарных.

Вечером 19 октября поступил вызов на улицу Елгавас в Кулдиге, где в результате неправильной работы отопительного прибора в двухэтажном жилом доме в котельной образовался дым, и сработал датчик задымления. До приезда ГПСС из здания эвакуировались три человека. Пожарные не обнаружили возгорания, задымленные помещения проветрились.

В субботу вечером в помощи пожарных нуждался и человек в Валмиере, упавший в ремонтную яму гаража. Пожарные извлекли мужчину из ямы и доставили его медикам Службы скорой медицинской помощи.

Всего за минувшие сутки по Латвии в ГПСС поступило 47 вызовов: 11 - на тушение пожаров, 21 - на спасательные работы, а 15 вызовов оказались ложными.

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