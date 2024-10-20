В начале учебного года Центр защиты детей (ЦЗД) получил семь жалоб в связи с предполагаемым применением насилия между сверстниками в школах, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Четыре жалобы поступило от анонимных лиц, а три - от родителей детей.

Из поданных жалоб следует, что дети обзывали друг друга нецензурными словами, высказывали саркастические, уничижительные, унизительные комментарии, например, о росте ребенка. Получены также жалобы на то, что кто-то из одноклассников настраивает остальных детей против жертвы, негативно влияя на эмоциональное состояние ребенка.

Кроме того, жители обращались за помощью в связи со случаями применения физического насилия в школе: один ребенок получил от одноклассника удар в живот, есть жалоба в связи с пощечиной, в другом случае агрессивный одноклассник разбросал личные вещи другого ребенка или во время урока спорта повалил одноклассника на пол.

Одна жалоба о применении насилия в средней школе не подтвердилась, а шесть жалоб еще рассматриваются.

По сравнению с сентябрем 2023 года в этом году поступило на одну жалобу меньше. Тогда из полученных восьми жалоб получили подтверждение пять. За помощью обращались в основном анонимные лица и родители детей.

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