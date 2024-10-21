Литовский суд выдал ордер на двухмесячный арест иностранца, задержанного пограничниками в Пасвальском районе, когда он перевозил на своем автомобиле двух нелегальных мигрантов – граждан Индии, ранее попросивших убежище в Латвии, сообщает LRT.lv со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы.

Сотрудники пограничной службы остановили прибывший в Литву автомобиль Ford Mondeo в Шяуляйском районе для досмотра. Транспортным средством с французскими номерами управлял 61-летний мужчина, имеющий двойное гражданство - России и Франции. Вместе с ним ехали двое иностранцев.

Оба пассажира автомобиля, 24-летний и 25-летний граждане Индии, не распоалагли документами, дающими право на въезд и пребывание в Литве и в Шенгенской зоне. Установлено, что они самовольно покинули Центр регистрации иностранцев в Латвии.

Литовские пограничники не разрешили водителю и его пассажирам продолжить путь и задержали их. Нелегальных мигрантов разместили в одном из подразделений погранслужбы в Пагегяй. В ближайшее время, как обычно в таких случаях, они будут возвращены латвийским пограничникам.

По факту незаконной перевозки людей через государственную границу начато досудебное расследование. За такое преступное деяние закон предусматривает штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.

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