В Елгаве задержана пьяная женщина-водитель, которая в ночное время суток учила другую женщину управлять автомобилем, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

По предварительной информации, в ночь на субботу, 19 октября, вскоре после полуночи в Елгаве была задержана женщина 2001 года рождения.

Полиция выяснила, что 23-летняя женщина, находясь под воздействием алкоголя (концентрация - 0,76 промилле) на автомобиле Audi обучала вождению другую женщину (1997 года рождения). По данному нарушению возбуждена процедура административного правонарушения.

Также в минувшие выходные по Латвии были задержаны несколько нетрезвых водителей без прав.

18 октября в волости Яунсату Тукумского края на дороге местного значения был задержан мужчина (1985 г.р.), который управлял квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения 2,25 промилле, а также без водительских прав.

19 октября в Бормани Кокнесской волости Айзкрауклского края мужчина (2002 г.р.) управлял автомобилем Volkswagen без водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения 0,26 промилле.

20 октября в Яунелгаве мужчина 1980 года рождения управлял мотоциклом Suzuki, находясь в состоянии алкогольного опьянения 1,85 промилле, а также без водительских прав.

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