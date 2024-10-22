Государственная полиция призвала прокуратуру начать уголовный процесс против мужчины за мошенничество в Лиепае. Он получил деньги, но не доставил дрова, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Мадара Шершнева.

Госполиция получила информацию о том, что женщина, откликнувшись на объявление о продаже дров, заплатила 50 евро, но дров так и не получила. В течение короткого времени подобная информация поступила от нескольких человек: мужчина заплатил 50 евро за дрова, но не получил их, другой мужчина заплатил 28,80, но также не получил купленный товар.

Сотрудники Госполиции в связи со случившимся начали уголовный процесс и установили личность предполагаемого виновного.

Мужчина разместил объявление на местном лиепайском новостном портале.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

В Госполиции напомнили, что такие сделки рекомендуется проводить лично, когда продавец может убедиться в получении денег, а покупатель - в доставке товара.

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