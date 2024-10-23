Госполиция отказалась начинать уголовный процесс против педиатра Эдгара Медниса после получения заявлений от Инспекции здравоохранения и Детской клинической университетской больницы о возможной клевете на больницу и ее персонал, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

Уголовного процесса против сертифицированного педиатра Медниса и его сторонников за клевету на Детскую больницу и ее персонал не будет.

В письменном комментарии Госполиция ответила, что уголовная ответственность предусмотрена за клевету против второго лица, а не учреждения или предприятия. Меднис и многие комментаторы в социальных сетях винили Детскую больницу в умышленном злом умысле в связи со смертью мальчика, который в декабре скончался от дифтерии.

Детская больница решение Госполиции не комментировала.

Как сообщалось, в начале сентября в Детскую больницу поступило три ребенка с дифтерией, все из одной семьи и все непривитые. Заболел и один взрослый. В итоге четырехлетний мальчик умер, а его сестры продолжили лечение.

Это трагическое происшествие вызвало волну публикаций в соцсетях, распространяющих ложную информацию об инфекции и вакцинации. Детская больница обратилась в Госполицию в связи с клеветой на медперсонал, и это заявление тоже рассматривается.

Родители двух больных дифтерией девочек 20 сентября, вопреки медпоказаниям (обе лечились от осложнений), забрали дочерей домой. По факту случившегося полиция завела уголовное дело против родителей — в связи с неглектом (пренебрежением здоровьем и безопасностью беспомощных, зависимых от них лиц, находящихся в опасном состоянии). Родителям была назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Девочек вернули долечиваться в стационаре, родителям приостановили право опеки. Следствие продолжается.

Как заявил отец детей, забрать девочек домой они с женой решили, потому что заподозрили, будто врачи "не всё им говорят, что-то скрывают".

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