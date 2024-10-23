В Видземе агрессивный водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения в 3,95 промилле, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Зане Васкане.

Во вторник, 22 октября, в 13.17 была получена информация о том, что в Яункалснаве (Калснавская волость Мадонского края) замечен водитель Toyota, который агрессивно участвует в дорожном движении, ставя под угрозу безопасность и других участников дорожного движения.

Автомобиль был остановлен на участке дороги Плявиняс-Мадона-Гулбене. Выяснилось, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения - концентрация алкоголя на его выдохе составила 3,95 промилле. В связи со случившимся начат уголовный процесс.

В Госполиции напомнили, что вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения является тяжким нарушением, которое может вызвать серьезные последствия как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

Для того, чтобы избежать трагичных последствий, полиция призывает каждого ответственно относиться к правилам дорожного движения и никогда не садиться за руль транспортного средства, если был употреблен алкоголь. Если жители стали свидетелями того, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, нужно немедленно сообщить в полицию, чтобы предотвратить потенциальный несчастный случай.

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