Сотрудники Южно-Латгальского отделения Латгальского регионального управления Государственной полиции задержали трех человек, которые подозреваются в ограблении 20-летней девушки в подъезде многоквартирного дома в Даугавпилсе.

Вечером 18 октября 2024 года в подъезде многоквартирного дома в Даугавпилсе трое человек (1996, 1997 и 1998 г.р.) напали и избили молодую женщину (2004 г.р.). Нападавшие похитили мобильный телефон "Apple iPhone 15" и золотые серьги. Общий материальный ущерб оценивается в 1700 евро. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Пострадавшую девушку доставили в местное медицинское учреждение. При этом она вернула мобильный телефон, который нашла брошенным на улице.

18 октября сотрудники Госполиции оперативно задержали одного из подозреваемых. 20 октября был задержан вторй подозреваемый, а вскоре - и третий вероятный участник ограбления. Нападавшие признаны подозреваемыми по этому делу. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции. Расследование в настоящее время продолжается.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества и испытательным сроком на срок до трех лет.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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