В Цесисе 18-летний юноша, управлявший автомобилем без водительских прав, пытался скрыть от полиции банку с марихуаной.

Как сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Зане Васкане, во время патрулирования в Цесисе полиция на улице Валмиерас остановила VW Passat. При проверке водителя выяснилось, что у него нет водительских прав. Юноша пояснил, что подарил себе автомобиль на свое 18-летие. В машине находились еще четыре человека.

В ходе дальнейшего досмотра водитель попытался избавиться от стеклянной банки, находившейся в салоне автомобиля, выбросив ее из машины. Однако при осмотре места происшествия банка была обнаружена. В ней содержалось зеленовато-коричневое вещество растительного происхождения.

Как выяснила полиция, в выброшенной банке находилась марихуана. Юноша пытался избавиться от улик, чтобы избежать ответственности за перевозку и хранение наркотических веществ.

Полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту, ведется расследование с целью установления происхождения и характера вещества.

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