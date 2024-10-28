В Грайце (федеральная земля Тюрингия) задержан 30-летний гражданин Латвии, который разыскивался берлинской прокуратурой.

По данным немецких СМИ, ранним утром 25 октября в Грайце произошла драка между 40-летним поляком и гражданином Латвии. При проверке в организме конфликтующих констатировали алкоголь — 2,83 и 0,8 промилле соответственно.

Поскольку личность латвийца установить на месте происшествия не удалось, его доставили в отделение полиции. Проверка показала, что на мужчину имеется три ордера на арест, кроме того, он долгое время разыскивается по запросу прокуратуры Берлина.

В итоге, полиция приняла решение отправить задержанного гражданин Латвии под арест, также он подозревается и в нападении.

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