Основателю и многолетнему руководителю оркестра штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Дайнису Вушкансу и нынешнему руководителю оркестра Гунтису Кумачеву предъявлены обвинения по уголовным делам, сообщает Latvijas Avīze.

Рижский городской суд рассмотрел два уголовных дела. Вушканс был обвинен и признан виновным по обоим делам, по одному из которых уже вынесен приговор. По второму уголовному делу вместе с Вушканом на скамье подсудимых оказались Кумачев и его бывший заместитель Дайнис Гризанс. Суд первой инстанции признал всех троих виновными, но Кумачев обжаловал приговор, поэтому он еще не вступил в силу.

В рамках уголовного дела Вушканс, Кумачев и Гризанс обвиняются в том, что они, будучи государственными должностными лицам, подделали документ в группе по предварительному сговору. Вушканс и Гризанс были приговорены к 150 часам общественных работ каждый, а Кумачеву назначен штраф в размере 8400 евро. Все они также были приговорены к дополнительному наказанию - трехлетнему лишению права занимать должности в структурах НВС. Подробности сути обвинений неизвестны, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме по просьбе прокурора и подсудимых.

Ранее в этом месяце Видземский окружной суд в Валмиере уже рассматривал это дело в апелляционном порядке и принял решение оставить в силе приговор суда первой инстанции. Это решение еще не вступило в силу.

Другое уголовное дело, по которому обвиняется только Вушканс, также рассматривалось в закрытом режиме. Вушканса обвиняют в злоупотреблении служебным положением в качестве начальника и главного дирижера оркестра штаба НВС, легализации преступно нажитых средств путем совершения четырех преступлений - он без согласования с руководством за деньги сдал в аренду 16 ударных инструментов китайскому оркестру для проведения двух концертов в Латвии в 2017 году. Кроме того, для погрузки инструментов использовались солдаты НВС, а для транспортировки - армейские автомобили и топливо.

В другом эпизоде музыканты оркестра НВС были задействованы в представлениях за вознаграждение в Валмиерском драматическом театре. Договор с театром был фиктивным, а руководство армии не было об этом проинформировано. Оркестр получил от театра 3999 евро, которые впоследствии были использованы для оплаты строительных материалов и работу строителей в Национальном архиве в Риге, на улице Ата, где оркестр снимает помещение. Проблемы начались, когда на объекте появились Государственная инспекция труда и Военная полиция.

В данном деле Вушканс после оглашения обвинительного заключения отрицал свою вину. Судопроизводство по этому уголовному делу продолжалось четыре с половиной года, но закончилось тем, что бывший руководитель оркестра все же признался в содеянном, выразил раскаяние и согласился с прокурором по поводу наказания. Вушканс был приговорен к условному лишению свободы на полтора года и пробационному надзору такой же продолжительности. Этот приговор вступил в силу.

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