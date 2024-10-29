Сотрудники Бюро безопасности дорожного движения 18 и 19 октября зафиксировали на шоссе Рига — Елгава — граница Литвы 16 водителей, превысивших допустимую скорость. В полиции отмечают, что 11 из них запрещено использовать права, а еще трое были лишены водительских прав.

Как отмечают в полиции, амплитуда фиксированных нарушений скорости составила от 139 м/ч до 176 км/ч.

Все 16 нарушителей скоростного режима были остановлены и привлечены к административной ответственности - девяти водителям без наложения штрафа запретили управлять автомобилем в течение трех месяцев, двое водителей, которые ехали со скоростью 144 и 158 км/ч при разрешенной скорости 90 км/ч, оштрафованы, также им запрещено управлять транспортным средством течение девяти месяцев.

Кроме того, трое водителей, превысивших скорость более чем на 70 км/ч, были лишены водительских прав.

Водитель BMW, ехавший со скоростью 148 км/ч при разрешенной скорости 70 км/ч, оштрафован на 1900 евро. На 1750 евро оштрафован водитель Mercedes Benz, ехавший на скорости 176 км/ч вместо допустимой скорости 90 км/ч. Также на 1400 евро оштрафован и еще один водитель Mercedes Benz, ехавший со скоростью 170 км/ч вместо 90 км/ч.

В полиции напоминают, что за превышение разрешенной скорости более чем на 70 километров в час на водителя налагается штраф в размере от 1400 до 2000 евро, также водителя могут лишить прав на срок от 12 до 36 месяцев.

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