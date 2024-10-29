В минувший понедельник в одной из квартир в пригороде Дублина было найдено тело 49-летнего гражданина Латвии Юриса К.

Тело обнаружили в доме на Old Bridge Park. По подозрению в убийстве задержан 20-летний подозреваемый, который, как предполагает Гарда, был знаком с покойным.

По информации ирландских СМИ, возможно, между Юрисом и предполагаемым убийцей произошла ссора, которая переросла в драку с летальным исходом.

Новость о трагедии потрясла местных жителей, которые стали свидетелями того, как полиция вывозила тело Юриса с места происшествия.

Пригород Лукан, где произошло убийство, считается спокойным. Среди правонарушений, фиксируемых полицией, здесь превалируют превышение скорости и нарушение правил парковки. Именно по этой причине, как отмечают СМИ, это преступление привлекло внимание не только местных жителей, но и политиков.

Следствие по делу продолжается.

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