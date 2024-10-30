Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против мужчины, который обвиняется в сексуальном насилии над девятилетней девочкой, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Согласно обвинению, летом 2024 года мужчина заметил на улице в столичном микрорайоне Кенгарагс девочку и зашел за ней в подъезд многоквартирного дома. Там он схватил девочку, одной рукой закрыл ей рот, а второй трогал половые органы, после чего скрылся с места преступления.

Через несколько дней после совершения преступления полиция установила личность мужчины и задержала его в Риге. Во время досудебного расследования мужчина отрицал, что совершал сексуальные действия в отношении девочки.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок от 5 до 15 лет и пробационный надзор от 1 до 5 лет.

Мужчина уже имеет несколько судимостей за кражи и грабежи, а также судимость за сексуальные домогательства к другой девятилетней девочке.

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