В Ирландии по подозрению в нападении и нанесении тяжких телесных повреждений 49-летнему гражданину Латвии Юрису Кокенбергсу задержан гражданин Литвы Томас Ципас.

По данным ирландским СМИ, против литовца уже выдвинуты обвинения. Также известно, что смерть гражданина Латвии наступила из-за травмы головы.

Основываясь на серьезности выдвинутых обвинений, представители Гарды (ирландской полиции) возражали против освобождения подозреваемого под денежный залог. Следующее заседание суда назначено на 5 ноября.

Как уже сообщалось ранее, в минувший понедельник в одной из квартир в пригороде Дублина было найдено тело 49-летнего Юриса Кокенбергса.

Тело обнаружили в доме на Old Bridge Park. По подозрению в убийстве задержан 20-летний подозреваемый, который, как предполагает Гарда, был знаком с покойным. По информации ирландских СМИ, возможно, между Юрисом и Томасом произошла бытовая ссора, которая переросла в драку с летальным исходом.

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