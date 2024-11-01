Латвиец Марис Аузиньш, который облил бензином и поджег в Лимерике машину местного уголовного авторитета Уэйна Дандона, отказался от дополнительной охраны в тюрьме. Ирландская пресса считает, что это явный сигнал, что у группировки некогда влиятельного гангстера в тюрьме больше нет прежнего влияния.

Как сообщает Baltic-Ireland.ie, Аузиньш был доставлен в тюрьму Лимерика на прошлой неделе. Там ему предложили получить дополнительную охрану в качестве усиленной меры безопасности. Однако латвиец отказался от этой возможности.

В этой связи местное издание Sunday World отметило, что таким образом можно сказать, что тюрьма Лимерика больше не находится под влиянием банды Дандока.

Как уже сообщалось ранее, на прошлой неделе в Ирландии на 4 года и 4 месяца был осужден 21-летний гражданин Латвии Марис Аузиньш, которого признали виновным в поджоге автомобиля жены местного гангстера и главаря известной банды Дандона.

Как следует из слов осужденного, Аузиньша попросили поджечь припаркованный возле дома Дандона автомобиль, обещая снизить его долг за наркотики в размере 28 000 евро.15 апреля 2024 года Аузиньш поджег в Лимерике автомобиль Ford S-Max, принадлежащий жене гангстера.

Машина была припаркована на окраине дороги, неподалеку от передвижного дома, где в то время спала жена Дандона со своими маленькими детьми.Когда Аузиньш и его подельник облили машину бензином, их заметили находившиеся неподалеку сотрудники Гарды.

В итоге, гражданина Латвии задержали, а его помощник скрылся.На допросе задержанный сообщил, что не знал, кому принадлежит автомобиль и передвижной дом. По мнению обвинения, Аузиньш мог действовать в интересах другой преступной группы, и это нападение было спланировано.

В суде отметили, что Аузиньш ранее уже был судим 35 раз, в том числе за насильственные беспорядки, причинение ущерба, хранение наркотиков с целью дальнейшей реализации, нарушение правил дорожного движения. На момент совершения упомянутого преступления — поджога - он был краткосрочно освобожден.

Гангстер Уэйн Дандон отбывает пожизненный срок за заказ убийства 35-летнего предпринимателя Роя Коллинса в 2009 году. Пожизненный срок получили тогда и два непосредственных исполнителя убийства.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !