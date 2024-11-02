Латвия входит в первую пятерку стран Евросоюза по количеству погибших в результате ДТП. Согласно официальным данным, в 2022 году при среднем общеевропейском показателе 4,6 погибших на 100 000 жителей в Латвии этот показатель составляет 6.

Если посмотреть на статистику за прошлый год, то показатели выглядят еще более удручающими: в 2023 году Латвия занимала 3-е место в ЕС по количеству погибших в результате трагических ДТП. Если выражаться в более точных цифрах, то получается, что на один миллион жителей Латвии оказалось 75 погибших в авариях. Хуже нас дела обстоят только в Болгарии (82 погибших на миллион жителей) и Румынии (81 погибший на миллион).

Во время дискуссии в программе "Запрещенный прием" на ЛТВ специалисты обсуждали, почему на латвийских дорогах гибнет так много людей и правда ли, что основная причина аварий — это превышение скорости?

Три аварии, шесть погибших

Как отмечает LSM.lv, во время дискуссии особое внимание уделили трем трагическим авариям, которые произошли на Лиепайском шоссе летом этого года. Напомним, 25 июня в волости Зирню, между Скрундой и Салдусом ехавший по трассе Mercedes-Benz врезался в выезжавшую со второстепенной дороги Mazda. В результате ДТП погиб 77-летний водитель, управлявший Mazda. По словам местных жителей, это была далеко не первая авария на данном пересечении дорог.

В тот же день, около 15.00 на Лиепайском шоссе, в волости Блиденес, между Броцени и Какениеки ехавший Volvo при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В аварии погибли водитель и пассажиры — все они оказались членами одной семьи. Самому младшему из пассажиров было всего 16 лет.

26 июня на шоссе Рига — Лиепая произошла еще одна трагическая авария, примерно в 10 км от места предыдущего ДТР, но ближе к Риге. При обгоне водитель Citroen выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. За рулем в момент аварии находился 16-летний подросток, у которого были выданные всего месяцем ранее "белые" права, рядом с ним — его мама. Оба погибли.

После трех ДТП с шестью погибшими был проведен аудит шоссе. В полиции отметили, что, поскольку во всех трех случаях погибли водители, было принято решение о закрытии уголовных процессов. Глава Управления реагирования Госполиции Юрис Янчевскис сообщил, что в двух случаях аварии произошли по причине выезда на встречную полосу, в одном — при выезде на главную дорогу. Однако, истинные причины ДТП установить не удастся.

По поводу аудита дороги руководитель отдела коммуникаций Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова сообщила, что в местах аварий состояние дорожного покрытия и разметки в целом признано удовлетворительным и адекватным с точки зрения качества и функциональности.

"Если транспортный поток продолжит увеличиваться в той же прогрессии, что и в течение последних девяти лет, то на некоторых участках дороги потребуется реконструкция и нужно будет построить дорогу как минимум с двумя полосами движения в каждом направлении", - отметила Анна Кононова, добавив, что функции главной дороги ограничиваются тем фактом, что у шоссе множество неподходящих дорожных развязок с низким уровнем качества.

"Это недостаток или проблема, с которой мы сталкиваемся на многих государственных дорогах и главных дорогах", - пояснила она.

Министр решил рубить с плеча, но его не поддержали

По информации журналистов программы AIzliegtais paņēmiens, часто в случае трагических ДТП причины так и остаются неустановленными. Судя по статистическим данным, в качестве причин часто упоминается "Другая" поскольку полиция оценивает, несет ли кто-то ответственность, и если нет или человек мертв, то дело закрывается.

Спустя неделю после трагических событий в июне министр сообщения Каспарс Бришкенс созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что две трети латвийских водителей систематически нарушают скоростной режим.

Тогда же министр призвал установить больше радаров на дорогах и не нянчиться с водителями, наказывая денежным штрафом даже в тех случаях, если допустимая скорость была превышена хотя бы на один километр. Однако это радикальное предложение не нашло поддержки в Сейме и его отклонили. Правда, глава Минсообщения от своей затеи отказываться не собирается.

По его словам, количество радаров на дорогах Латвии будет удвоено, а затем удвоено еще раз. Таким образом, за водителями на дорогах будут следить 80 радаров, которые планируется установить в ближайшие три года.

У министра также есть идея связать наказания за превышение скорости с обязательным гражданско-правовым страхованием: "Соответственно, те, кто нарушает правила, должны платить более высокий страховой взнос. И я считаю, что это тоже правильное решение с точки зрения общественной справедливости… Это модель, которая работает во многих других странах", - заявил Бришкенс.

Шведский опыт

Есть ли выход из сложившейся ситуации? Для этого латвийская сторона обратилась за опытом шведских экспертов, где, судя по статистике, показатель уровня смертности в результате ДТП в три раза ниже, чем в Латвии.

В Дирекции безопасности дорожного движения пояснили, что с начала этого года показатель смертности в результате ДТП лучше, чем годом ранее, на 23%. Однако и 87 человек, погибших на латвийских дорогах в период с 1 января по 24 октября текущего года, тоже весьма печальный показатель.

В Латвии регулярно проводятся кампании против нарушений скорости, устанавливаются все новые и новые радары. В том числе, и радары для фиксации средней скорости на определенных этапах дорог. Таких сейчас в Латвии — 16, других фоторадаров — еще около сотни.

В 2023 году за нарушение скоростного режима было выписано около 300 000 штрафов на общую сумму около 17 миллионов евро. В Швеции же сейчас внедряется политика Vision Zero или ни один погибший в ДТП.

"Сегодня в нашем обществе существует потребность в безопасности дорожного движения. Нам это нравится, и мы хотим, чтобы наше общество было безопасным", - объяснил старший административный сотрудник Шведского транспортного агентства Ханс Ингве-Берг.

С середины 1990-х и начала 2000-х годов Швеция также сосредоточила внимание на травмах. "Мы можем принять несчастные случаи, но мы не принимаем травмы и работаем над их предотвращением", — говорит профессор.

Стратегия Швеции заключается в снижении средней скорости на дорогах страны, причем не только на километр пробега, но и в целом.

"У нас есть тросовые барьеры, дороги 2+1, мы стараемся разделить движение там, где это возможно, а когда это невозможно, мы пытаемся немного снизить скорость. (..) У нас много кольцевых развязок. В Швеции круги обычно вызывают больше аварий, но они не приводят к травмам. Раньше, когда у нас было много Т-образных перекрестков, на этих перекрестках было меньше аварий, но больше травм и смертей", — объяснил специалист.

Шведы акцентируют внимание как на кольцевых развязках, которые также более распространены в Латвии, так и на дорогах с полосами движения 2+1. Они означают, что в каждом направлении фактически имеется по одной полосе движения, как и во многих местах в Латвии, но время от времени появляется дополнительная полоса для обгона, которая обычно отделена от встречной полосы барьером. Нечто подобное наблюдалось на некоторых участках дорог в Литве и Эстонии, но не в Латвии.

Этим летом также было опубликовано исследование Рижского технического университета, в котором делался следующий вывод: снижение скорости на 2 км/ч может спасти 20 жизней в год. Это следует из латвийской статистики. Эффект снижения скорости есть, например, на участках, где установлены радары контроля средней скорости - количество аварий, по данным полиции, снизилось там на 30%.

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