На складе временного хранения в псковской области при проведении карантинного контроля сотрудник Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил в партии ввезенных из Латвии роз и гипсофил опасное насекомое.
Груз направлялся из Латвии в Санкт-Петербург.
В ведомстве отметили, что насекомое по морфологическим признакам имело сходство с карантинным объектом. Позже лаборатория подтвердила, что 1700 свежих роз и гипсофил, выращенных в Колумбии и Кении, заражены западным цветочным трипсом.
По решению собственника вся партия цветов будет уничтожена.
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