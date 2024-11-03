В ночь на воскресенье в результате пожара в квартире в Кулдиге погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 00.30 ночи 3 ноября пожарные получили вызов, что в Кулдиге в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома загорелся диван площадью три квадратных метра. Огонь удалось потушить в 1.38 ночи. Во время пожара погиб один человек.

В целом по Латвии за последние сутки в ГПСС поступил 121 вызов: 12 - на пожаротушение, 95 - на спасательные работы, а 14 вызовов оказались ложными.

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