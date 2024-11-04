По информации Госполиции, 3 ноября, в 20.50 из Южнокурземского края поступила информация о том, что в Павилосте, в кювете обнаружен мотоцикл, а неподалеку — погибший водитель.
Обстоятельства дела расследуются в рамках начатого уголовного процесса.
Всего в воскресенье в Латвии было зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали шесть человек, погиб один.
За вождение в нетрезвом состоянии задержано семь водителей, заведено пять уголовных дел.
За превышение скорости оштрафовано 174 водителя, а всего полиция составила 437 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.
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