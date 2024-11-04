Обвиняемый по нескольким статья УЗ Латвии Юрий Алексеев, находящийся сейчас в Беларуси, направил заявление в Курземский районный суд с просьбой разрешить ему участвовать в судебных заседаниях удаленно и указал, что не намерен уклоняться от суда. Об этом сообщает судебная администрация.

До сегодняшнего судебного заседания из Госполиции поступила информация о том, что решение Курземского районного суда в Вентспилсе от 28 октября о принудительном приводе Алексеева не может быть исполнено, поскольку обвиняемый отсутствует по указанному месту жительства. Госполиция связалась по телефону с Алексеевым, и он объяснил, что свяжется с судом, что и было исполнено.

Учитывая ходатайство Алексеева, суд в соответствии со статьей 477 Уголовно-процессуального закона отложил рассмотрение дела, возложив обязательство до судебного заседания на следующей неделе, которое уже назначено на 11 ноября, решить вопрос о подключении обвиняемого к судебному заседанию удаленно.

Судья Курземского окружного суда в Вентспилсе Гуна Тройка отметила, что в то же время, принимая во внимание, что обвиняемый уже был осведомлен о назначенных слушаниях, суд решил наложить на Алексеева штраф в размере 350 евро, установив, что обвиняемый нарушает установленный уголовным процессом порядок и игнорирует требования прокурора.

О назначенных на декабрь текущего года судебных заседаниях Юрий Алексеев был уведомлен уже 11 июня. Обязанностью подсудимого было обратиться в суд и решить вопрос о возможности участия в судебных заседаниях дистанционно. На следующем судебном заседании планируется продолжить судебное следствие.

Как уже сообщалось ранее, основатель сайта Imhoclub.lv, публицист, в прошлом главный редактор нескольких крупных латвийских изданий Юрий Алексеев уехал из Латвии в Беларусь в конце октября. Это произошло за несколько дней до заседания суда по его делу.

В соцсети Алексеев указал, что намерен просить в Беларуси политического убежища.

Юрию Алексееву были предъявлены обвинения в разжигании национальной, этнической или расовой вражды (часть 2 статьи 78 уголовного закона), незаконном хранении боеприпасов (часть 2 статьи 166) и распространении материалов, содержащих детскую порнографию (часть 2 статьи 166). Суд по одному из дел должен был состояться 29 октября.

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