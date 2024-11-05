Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в рамках которого гражданин России обвиняется в попытке перевезти через государственную границу трех мигрантов из корыстных побуждений, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Обвиняемый согласился перевезти трех мигрантов с латвийской границы в Германию по предложению знакомого ему человека. За каждого перевезенного ему обещали заплатить.

Мужчина последовал полученным в мессенджере Telegram координатам о местонахождении иностранцев и на своем автомобиле прибыл в указанное место в Айзкраукльском крае, где его действия были прерваны Государственной пограничной охраной.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !