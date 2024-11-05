В понедельник, 4 ноября, в Резекне во время строительных работ строители нашли на принадлежащем самоуправлению участке земли кости, которые могут быть человеческими останками, сообщается на сайте Резекненского самоуправления. В Государственной полиции порталу Delfi подтвердили, что была получена информация о том, что во время земляных работ были найдены фрагменты костей. В связи с этим начат уголовный процесс и назначены экспертизы, сообщили Delfi стражи порядка.

В самоуправлении отметили, что 4 ноября около 11 часов утра во время строительных работ возле дома на улице Блауманя 5 строители обнаружили кости и передали их в полицию для экспертизы.

Во время Второй мировой войны на этом месте находился лагерь для военнопленных. В Резекненской думе предположили, что большинство останков не было перезахоронено, а на месте лагеря был создан мемориал, поэтому найденные кости могут быть останками людей, убитых в лагере.

"Строительные работы продолжаются, но если будут найдены еще кости, строители соберут их в специальные мешки и передадут в полицию. После экспертизы человеческие останки будут перезахоронены. В случае, если строители наткнутся не на отдельные кости, а на массовые захоронения, будет привлечено поисковое подразделение Leģenda, и строительные работы будут прекращены", - сообщается на сайте Резекненского самоуправления.

Портал Delfi ранее писал о дневнике советского солдата о его плене в Резекне. Во время Второй мировой войны в плен к нацистской Германии попали почти шесть миллионов солдат Красной армии, из которых около 3,3 миллиона погибли в жестоких условиях плена. В оккупированной Латвии немцы также создали несколько лагерей для военнопленных, самые крупные из которых находились в Риге, Валке, Даугавпилсе и Резекне. На 1 февраля 1942 года в Латвии уже находилось 58 805 советских военнопленных, из них 13 227 - в Резекненском лагере.

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