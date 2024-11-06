Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинения ранее судимому педофилу, который зимой 2024 года совершил сексуальное насилие в отношении девочки, ожидавшей автобус в Гробине.

16 февраля полиция получила заявление о том, что двумя днями ранее в Гробине (Южнокурземский край) незнакомец напал на ребенка, против воли девочки трогал ее половые органы, а затем скрылся.

19 февраля была получена информация о мужчине, который преследовал молодую женщину и ударил ее по ягодицам. После этого его задержали и установили, что он причастен и к нападению на ребенка.

Известно, что задержанный ранее был судим за преступления, связанные с половой неприкосновенностью малолетних лиц. Примечателен тот факт, что педофил совершил нападение на ребенка всего спустя восемь дней после освобождения из мест лишения свободы.

Согласно Уголовному закону Латвии, за действиях сексуального характера в целях удовлетворения своего полового влечения при физическом контакте с телом потерпевшего, если контакт совершен с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, - предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.

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