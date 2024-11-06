В среду утром полиция зарегистрировала четыре сообщения о поступивших электронных письмах с угрозами взорвать школы, детские сады, магазины и другие учреждения.

"Все сообщения проверяются, до сих пор после осмотра помещений опасных предметов обнаружено не было", - сообщает полиция.

"Два сообщения поступили в Висагинасе, два других – в Зарасае и Тракае. Сообщение от российского адресата на русском языке. Конкретных требований нет, написано, что взорвется бомба, и все", - сообщил Elta представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис.

После получения такого письма полиция просит не паниковать, сохранять бдительность и соблюдать следующие рекомендации: не прекращать свою деятельность, не звонить по номерам экстренных служб, а проконсультироваться с ответственными сотрудниками. И только в случае обнаружения опасного объекта или наличия других признаков того, что угроза может быть реальной – начинать эвакуацию и звонить по номеру экстренной помощи 112.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !