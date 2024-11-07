В среду, 6 ноября, в Прейльком крае спасатели помогли выбраться из болота мужчине, который там заблудился, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 16:59 спасатели получили вызов в Рожкалнскую волость Прейльского края, где мужчина заблудился на болоте.

Мужчина был найден с помощью звуковых сигналов и маячков оперативного транспорта, дрона, а также благодаря мобильной связи с ним. В 00:08 работы на месте происшествия были завершены.

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