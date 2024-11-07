Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Латвии Кристса Анцанса. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, Анцанс заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

По версии следствия, в период с марта 2022 года по сентябрь 2024 года Анцанс прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.

После этого Анцанс принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.

"Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 2,3 млн рублей. Анцанс объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры России.

Как уже сообщалось ранее, в начале сентября этого года прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по этой же статье в отношении 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши, а в октябре — в отношении 29-летнего гражданина ЛРУлвиса Бекериса.

Кроме того, в конце августа Генпрокуратура России объявила в международный розыск бывшего депутат Сейма Латвии, а также бывшего заместителя главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и депутата Сейма Юриса Юрашса, который в 2022 году на добровольных началах присоединился к украинским военнослужащим.

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