Государственная полиция прекратила уголовный процесс в отношении случая с мертвым младенцем, который был найден в мусорном контейнере в Вентспилсе, на крутом берегу Сталдзене, пояснили в Курземском региональном управлении Госполиции.

В данном случае установить причину смерти не удалось, поскольку внутренние органы, в том числе легкие, уже были съедены дикими животными. Если появятся новые обстоятельства, расследование в рамках уголовного процесса может быть возобновлено.

В свою очередь материалы уголовного процесса о мертвом младенце, найденном в марте на сортировочном пункте Лиепайского мусорного полигона в Гробиньской волости, на данный момент находятся на проверке в прокуратуре.

В обоих случаях личности матерей не были установлены. "В рамках уголовных процессов были взяты образцы ДНК, их профили были проверены по базе данных, и совпадений с с другими лицами установлено не было", - подчеркнули в полиции.

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