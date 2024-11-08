На социальных платформах на этой неделе появилась информация о том, что некий пользователь TikTok разместил у себя в аккаунте прямой эфир убийства кота.

Госполиция получила сообщение о том, что в Гулбенском крае произошла расправа над домашним животным с последующей трансляцией в интернете. Однако после проверки оказалось, что информация оказалась вымышленной, а вся эта акция придумывалась лишь для привлечения внимания и расширения аудитории "тиктокера".

"5 ноября, в 15.32 Госполиция получила телефонную информацию о том, что в волости Страду Гулбенского края в соцети TikTok появилось видео, в котором утверждается, что женщина камнем убила кота (факт убийства на видео не запечатлен), и эту информацию описывает другое лицо.

Проверив поступившую информацию, оказалось, что сведения не подтвердились — женщина разместила в сети TikTok ложную информацию, чтобы получить таким образом больше просмотров. От нее получены пояснения. Животные обнаружены по месту жительства", - сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Дискуссии о возможном убийстве кота проходили в социальной сети X.

Šobrīd Latvijas tiktokā (to tiktokeru, kas regulāri "laivus" taisa) mega lieta - viena no tā pulka populārajām "laivotājām" tiešraidē, bet aizkadrā, no*itusi savu kaķi. 800cilvēki redzēja to tiešraidi. Iesniegumi policijā (paldiesdievam) un došanās skaidroties. Pilnīgs vājprāts. — Ance Tarvida (@ancetarvida) November 8, 2024

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