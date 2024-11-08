На социальных платформах на этой неделе появилась информация о том, что некий пользователь TikTok разместил у себя в аккаунте прямой эфир убийства кота.
Госполиция получила сообщение о том, что в Гулбенском крае произошла расправа над домашним животным с последующей трансляцией в интернете. Однако после проверки оказалось, что информация оказалась вымышленной, а вся эта акция придумывалась лишь для привлечения внимания и расширения аудитории "тиктокера".
"5 ноября, в 15.32 Госполиция получила телефонную информацию о том, что в волости Страду Гулбенского края в соцети TikTok появилось видео, в котором утверждается, что женщина камнем убила кота (факт убийства на видео не запечатлен), и эту информацию описывает другое лицо.
Проверив поступившую информацию, оказалось, что сведения не подтвердились — женщина разместила в сети TikTok ложную информацию, чтобы получить таким образом больше просмотров. От нее получены пояснения. Животные обнаружены по месту жительства", - сообщили порталу Delfi в Госполиции.
Дискуссии о возможном убийстве кота проходили в социальной сети X.