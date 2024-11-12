В минувшую пятницу, 8 ноября, сотрудники Госполиции при содействии каршеринговых компаний Bolt Drive и CityBee провели мониторинг дорожного движения на улицах Риги, проверив в общей сложности 2372 водителя, участвовавших в дорожном движении как на личном, так и на каршеринговом транспорте.

В ходе проверки зафиксировано более 30 нарушений различных правил дорожного движения, в том числе 12 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госполиции, в ночь с пятницы на субботу полицейские при поддержке представителей каршеринговых компаний проводили мониторинг дорожного движения в различных местах улиц Риги, в том числе периодически останавливали движение на Вантовом и Каменном мостах.

В ходе проверки были остановлены и проверены как водители, управляющие личными автомобилями, так и те, кто ездит на автомобилях, взятых напрокат. Всего было зафиксировано 31 нарушение.

Учитывая, что Bolt Drive и CityBee придерживаются политики абсолютной нетерпимости к нарушениям, включая вождение в нетрезвом виде и обмен профилями, в ходе проверки представители этих компаний проверяли, соответствуют ли данные водителя профилю человека, арендовавшего автомобиль.

Большинство водителей были пойманы в состоянии алкогольного опьянения – 12 водителей управляли автомобилем в нетрезвом виде. Из них в шести случаях начаты уголовные процессы (управление автомобилем в нетрезвом виде без водительских прав), а еще в шести случаях возбуждены дела об административных правонарушениях, поскольку концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе не превышала 1,5 промилле.

Fоtо: Valsts policija

Самым нетрезвым оказался водитель частного автомобиля Volkswagen, который поставил под угрозу не только безопасность себя и своих пассажиров, но и безопасность окружающих участников дорожного движения – в его дыхании было 2,35 промилле. Кроме того, у него не оказалось водительских прав.

Также не повезло пассажиру остановленного для проверки такси, поскольку в организме водителя констатировали 0,92 промилле.

Помимо алкогольного опьянения сотрудники Госполиции зафиксировали восемь случаев нарушения скорости. В двух случаях водителей не только оштрафовали за это нарушение, но и запретили им управлять транспортным средством, поскольку разрешенная скорость движения была превышена на 50 км/ч.

Также были выявлены и другие нарушения – как вождение без водительских прав, игнорирование запрещающего сигнала светофора, игнорирование дорожных знаков, неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Всего в холе рейда Госполиция проверила 2372 водителя, включая водителей каршеринговых автомобилей. В трех случаях водители арендуемых автомобилей Bolt Drive были пойманы на вождении в состоянии алкогольного опьянения, на вождении без водительских прав, а также на неподчинении законным требованиям полиции.

В свою очередь, при проверке каршеринговых автомобилей CityBee констатировано одно нарушение — водитель управлял авто без водительских прав.

Fоtо: Valsts policija

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