Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что во вторник ночью выявила 14 случаев доставки контрабандных сигарет метеозондами из Беларуси, и задержала более 25 тысяч. пачек сигарет.

За минувшие сутки также было организовано несколько засад, в ходе которых были задержаны пять человек, подозреваемых в причастности к контрабанде воздушных шаров.

Подавляющее большинство операций проводилось в Южной Литве.

Возбуждено досудебное расследование и несколько административных производств в отношении перевозки подакцизных товаров.

Аналогичные действия, направленные на блокирование перевозки контрабанды с помощью метеозондов и другими методами, продолжаются и планируются к проведению в ближайшем будущем, говорится в сообщении.

В последнее время, в течение более чем трех недель, произошло значительное сокращение количества случаев контрабанды на метеошарах.

Всего в этом году зафиксирован 351 метеорологический шар, прилетевший в Литву из Беларуси, из них 138 были обнаружены и перехвачены.

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