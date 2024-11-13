В воскресенье, 10 ноября, в различных группах социальных сетей распространялось видео, на котором мужчина, взобравшись на крышу автомобиля, во время движения упал на дорогу. Инцидент произошел в Стабулниеки Прейльского края.

На видео показано, как BMW буксирует на тросе по дороге разбитую Audi 80 без номеров. Весь этот процесс снимается на видео, и один из пассажиров Audi решил отличиться - вылезти через разбитое лобовое стекло и посидеть на крыше движущегося автомобиля.

Но то ли алкогольное опьянение, то ли сильный встречный ветер нарушили его планы - едва усевшись, парень свалился с крыши и приземлился спиной на асфальт проезжей части, а затем по инерции покатился на обочину дороги.

После того, как это случилось, другой пассажир дал знак водителю остановиться, и на этом сюжет заканчивается. Также в соцсетях появилась фотография "героя", который сидит дома с перебинтованной головой.

Fоtо: DELFI Aculiecinieks

Как сообщили пользователи соцсетей, эти парни хорошо известны местным жителям в Прейльском крае, так как "часто убегают от полиции, ездят без прав и техосмотра".

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