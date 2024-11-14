Государственная полиция передала в прокуратуру материалы дела против международной преступной группы, которая в крупных объемах подделывала стиральный порошок Ariel, сообщили агентству LЕТА в полиции.

10 ноября 2023 года сотрудники правоохранительных органов на основе поступившей информации задержали водителя грузовика Scania - гражданина Польши 1986 года рождения. В ходе обыска автомобиля с полуприцепом было обнаружено и изъято около 20 500 кг порошка Ariel с признаками подделки.

После задержания груза другие члены преступной группы с целью вывоза оставшейся поддельной продукции 12 ноября прибыли из Литвы на двух грузовиках с полуприцепами на склад в рижский микрорайон Дарзциемс, где хранились и упаковывались стиральные порошки и жидкости.

Во время погрузки поддельной продукции они были задержаны сотрудниками полиции. В отношении водителей грузовиков были проведены процессуальный действия, а двое членов преступной группы - граждане Литвы 1978 и 1990 года рождения - были задержаны.

Сотрудники полиции провели обыск помещений в Дарзциемсе, где хранились и расфасовывались поддельные стиральные порошки и жидкости под видом Ariel. В ходе обыска было обнаружено еще около 22 000 кг веществ, похожих на порошки и жидкости для стирки, заготовки упаковки с названием Ariel, а также поддельные сопроводительные документы.

Поддельная продукция предназначалась для распространения в Европе.

На прошлой неделе полиция завершила расследование и передала в прокуратуру дело на граждан Литвы. Следствие не установило причастность к преступлению гражданина Польши, так как он работал водителем и не был информирован о деятельности преступной группы.

В результате действий преступной группы компании Procter & Gamble был причинен ущерб в размере 739 106 евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !