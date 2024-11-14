Сенат Департамента по уголовным делам отказался начинать кассационное судопроизводство по уголовному делу, в рамках которого юноша был осужден на 14 с половиной лет лишения свободы за убийство своей одноклассницы. По этой причине в силу вступил приговор Рижского окружного суда.

В конце марта 2024 года суд приговорил Даниэля Маркова к тюремному заключению сроком на 14 лет и шесть месяцев с последующим пробационным надзором на два года за убийство своей одноклассницы, тем самым на полгода сократив срок ранее присужденного Маркову тюремного заключения.

Согласно обвинительному заключению, 27 июня 2022 года в Госполицию поступила информация о том, что пропала девушка 2003 года рождения, которую в последний раз видели 26 июня в Царникаве вместе со своим одноклассником — молодым человеком 2004 года рождения.

Полиция начала проверку полученной информации и приступила к поискам девушки. Под вечер того же дня в лесном массиве Царникавы было обнаружено ее тело с явными признаками насильственной смерти.

В тот же день в полицию сообщили, что одноклассник девочки находится в Риге на крыше одного из многоквартирных домов и, возможно, хочет покончить с собой. На место прибыли оперативные службы, молодой человек был задержан.

Следствие установило, что оба подростка в момент совершения преступления находились в лесу в районе Царникавского променада, и в тот момент, когда девочка собиралась домой, молодой человек надел на руки резиновые перчатки и начал душить ее.

Девушка сопротивлялась и пыталась убежать, но парень догнал ее и продолжил душить, обмотав шею ее длинными волосами. После убийства девушки тело было спрятано в лесу.

На следствии Марков заявил, что девушка его отвергла, что и послужило мотивом преступления.

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