Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) при проверке жалобы на возможное нарушения правил содержания домашних животных изъяли из квартиры на проспекте Гривас в Огре восемь кошек.

В ходе проверки сотрудники ПВС установили, что животным не обеспечена ветеринарная помощь — у многих кошек и котов констатированы проблемы со здоровьем, к тому же они оказались не вакцинированы и бесконтрольно размножались.

Также животным не обеспечили достаточное количество корма и воды. Кроме того, коты и кошки содержались в условиях антисанитарии — по всей квартире валялись горы мусора, останки пищи, фекалии домашних животных, а также урина на полу, в шкафах и в кровати.

Поскольку хозяйка не смогла устранить выявленные нарушения, было принято решение доставить животных в приют Ulubele.

По факту выявленных нарушений начат административный процесс.

В ведомстве отметили, что аналогичные нарушения по данному адресу уже были констатированы в марте прошлого года. В прошлый раз хозяйка добровольно передала в приют 12 котов и кошек.

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