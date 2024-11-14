Сотрудники Латгальского регионального управления полиции продолжают фиксировать в регионе символа прославления военной агрессии. В этой связи на прошлой неделе правоохранительные органы начали три административных процесса.

Сотрудники полиции в ходе расследования выявили ответственное лицо, которое признало свою вину в содеянном и раскаялось. Мужчина рассказал, что герб был размещен на стене еще много лет назад. После визита полиции герб убрали, а по делу начали административный процесс. За это правонарушение предусмотрен денежный штраф в размере до 350 евро для физического лица и до 2900 евро для юридического лица.

Кроме того, в минувшие выходные в Резекне констатировали два случая использования символики, прославляющей военную агрессию. В частности, 9 ноября на аллее Атбривошанас на стене многоэтажки зафиксировали фрагмент изображения человека и наложенную на него букву V.

В тот де день наклейку с текстом, прославляющим военную агрессию, нашли и на одном из дорожных знаков в Резекне. На наклейке был изображен Владимир Путин, а надпись гласила: "Сила в Путине. У кого Путин, тот и сильней". В рамках расследования этого дела полиция просит отозваться свидетелей происшествия, позвонив по телефону 110.

По данным фактам начаты два административных процесса.

Fоtо: Valsts policija

Fоtо: Valsts policija

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !