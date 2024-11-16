Вечером 13 ноября Госполиция получила информацию о том, что в Олайне без вести пропал юноша, у которого, возможно, имеются проблемы со здоровьем, включая потерю памяти.

Родители парня рассказали полицейским, что их сын отправился в сторону леса. Ситуацию осложнял еще тот факт, что юноша оставил прощальное письмо. С помощью дрона полиция смогла найти и спасти жизнь парня.

Полицейские незамедлительно среагировали на полученную информацию и начали поиск пропавшего. К поискам был подключен кинолог с собакой и сотрудника Отдела техподдержки, задействовашие два дрона с термокамерами. Шаг за шагом полиция обследовала около 30 гектаров. После того, как парня засек беспилотник, в 23.28 его нашли.

Юноша был жив и находился в сознании. После медицинского осмотра его передали родственникам. Полицейским он пояснил, что потерял мобильный телефон и заблудился в лесу.

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