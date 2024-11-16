Земгальский окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство своей супруги, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

1 июля прошлого года обвиняемый, находясь у себя дома в Елгаве, во время совместного распития алкоголя со своей сожительницей, в гневе умышленно ударил ее по голове, после чего женщина упала на землю.

Затем обвиняемый умышленно нанес ей еще 11 ударов ногой по голове. В результате этих действий обвиняемого женщина получила серьезные телесные повреждения, которые находятся в прямой причинно-следственной связи с ее смертью.

Прокурор удовлетворен решением суда апелляционной инстанции, и протест на него подаваться не будет.

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