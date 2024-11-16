В пятницу, 15 ноября, в результате пожара в Балвском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В пятницу в 14.56 пожарные получили вызов в Балвский край, где в одноэтажном жилом доме горел матрас. Огонь распространился на площадь в пять квадратных метров.

Пожарные вынесли из заполненного дымом дома человека, у которого медики констатировали смерть.

На месте пожара также была найдена мертвая кошка.

Всего за прошедшие сутки в VUGD поступило 39 вызовов. Из них 12 вызовов были связаны с тушением пожаров, 17 - со спасательными работами, а еще 10 вызовов были ложными.

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