По информации Государственной пожарно-спасательной службы, 18 ноября, в 19.22 в волости Маззалвес (край Айзкрауклес) столкнулись два легковых автомобиля.
В результате аварии погиб один человек, которого спасателям пришлось извлекать из автомобиля с помощью гидравлических инструментов. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
В 21.46 спасатели завершили работу на месте происшествия. По делу о трагическом ДТП начат уголовный процесс.
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