В минувшую пятницу сотрудники Гарды (ирландской полиции) начали широкомасштабную операцию по поиску тел пропавших несколько лет назад гражданки Латвии Анны Варславане и ее спутника жизни Уильяма Могана.

Как отмечает Baltic-Ireland.ie, поисковые работы были развернуты в окрестностях Ринг Коммонс в Балротери (графство Фингал, провинция Ленстер). К поискам привлечена спецтехника, эксперты, а также кинолог со специально обученной собакой.

Поиски пропавших 9 лет назад Анны и Уильяма начались после того, как неделей ранее в рамках расследования была получена новая информация.

Напомним, Варславане и Моган постоянно проживали в Горманстауне. 14 апреля 2015 года они планировали переезд в дом родителей Уильяма на юге Дублина. Однако, когда за ними приехал отец мужчины, то их трейлер был уже пуст.

Незадолго до этого на телефон матери Уильяма поступил отчаянный звонок с номера девушки, которая успела прошептать в трубку: "Спасите, спасите, спасите". Далее послышались звуки удушения, и связь оборвалась. Перед этим в трубке были слышны и другие незнакомые голоса. С тех пор телефоны Анны и Уильяма были выключены, они также не пользовались своими документами или кредитными карточками.

По мнению родителей, их сын был похищен преступниками, поскольку мог что-то знать о тайных делах банды. При этом сам он не принимал участия в преступной деятельности. Его латвийская спутница могла оказаться жертвой стечения обстоятельств.

Гарда предполагает, что Варславане и Моган могли быть похищены и убиты членами преступной группировки Traveller, которая известна своей жестокостью. В частности, в полиции упоминали, что к этому делу мог быть причастен один из самых жестоких гангстеров Ирлнадии - Корнелиус Прайс. В 2021 году у него диагностировали лимбический энцефалит. Из-за серьезной болезни он впал в кому, а в феврале 2023 года скончался.

Издание отмечает, что поисковые работы проводятся на территории, примыкающей к земле, которая когда-то принадлежала Прайсу.

В рамках расследования полиция за эти годы арестовала семь человек, которых позже освободили без предъявления обвинений.

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