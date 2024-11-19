В минувшую пятницу, 15 ноября, сотрудники Дорожной полиции зафиксировали на Южном мосту в Риге водителя мотоцикла, который ехал со стороны улицы Баускас в сторону улицы Латгалес со скоростью 157 км/ч.

На конкретном участке допустимая скорость движения автотранспорта составляет 70 км/ч, таким образом байкер превысил разрешенную скорость более, чем на 80 км/ч.

Нарушителя остановили и призвали к административной ответственности за превышение скорости. В полиции сообщили, что водителя оштрафовали на 1400 евро, а также на год лишили прав на управление транспортным средством.

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